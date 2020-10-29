قاضية أمريكية تؤجل تسليم شخصين إلى اليابان في قضية هروب كارلوس غصن

وافقت قاضية بمحكمة اتحادية أمريكية على طلب لمنع الحكومة من تسليم رجلين إلى اليابان التي تتهمهما بالمساعدة في تهريب رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن خارج البلاد.

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وقبلت قاضية محكمة مدينة بوسطن إنديرا تالواني طلب تأجيل التسليم الذي قدمه فريق الدفاع عن العسكري السابق بالقوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور وابنه بيتر، وذلك قبل فترة وجيزة من موعد نقلهما إلى رحلة متجهة إلى اليابان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أخطرت المحامين أمس بموافقتها على تسليم تايلور وابنه للسلطات اليابانية.

واعتقلت السلطات الأمريكية الرجلين في مايو بناء على طلب السلطات اليابانية.

ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين سهلا عملية هروب غصن من اليابان‭ ‬في رحلة خاصة مختبئا في صندوق يوم 29 ديسمبر الماضي.

ووصل غصن لاحقا إلى لبنان مسقط رأسه الذي لا يرتبط مع اليابان باتفاقية تسليم مطلوبين.

المصدر: "رويترز"