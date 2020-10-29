البيت الأبيض يدعو الأطراف الخارجية لعدم التدخل في قره باغ

دعت الولايات المتحدة الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن التدخل في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ، وإلى دعم مفاوضات السلام.

وجاء في بيان لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين في أعقاب مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، يوم الخميس، أن "هذا النزاع ليس له حل عسكري".

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وأضاف البيان: "نحن ندعو كافة الأطراف الخارجية للامتناع عن التدخل وإلى الانضمام لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى العودة للمفاوضات برعاية مجموعة مينسك (التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)".

ودعا أوبراين يريفان وباكو للالتزام بتعهداتهما بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: تاس