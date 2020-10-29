حملة ترامب تؤجل تجمعه المقرر في فايتفيل بنورث كارولاينا حتى يوم الاثنين

أجلت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، تجمعا مقررا في فايتفيل بنورث كارولاينا الليلة حتى يوم الاثنين، بسبب الرياح العاتية للعاصفة الاستوائية زيتا في الشمال الشرقي.

وقالت حملة الرئيس في بيان إنه تم تأجيل التجمع في الهواء الطلق حتى يوم الاثنين بسبب الرياح التي تصل سرعة هبوبها إلى 50 ميلا في الساعة.

وكانت العديد من مقاطعات كارولينا الشمالية تحت مراقبة العاصفة الإستوائية بعد ظهر الخميس.

وولاية كارولينا الشمالية هي ولاية ساحلية فاز بها ترامب في عام 2016، لكن المرشح الديمقراطي جو بايدن يدفع من أجلها في عام 2020.

المصدر: وكالات