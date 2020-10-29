حكومة فرنسا توجه بارتداء الكمامات في المدارس ونقل كل الموظفين للعمل عن بعد قدر الإمكان

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، إلزام التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية في مدارس البلاد، كما وجهت بنقل كل الموظفين للعمل عن بعد قدر الإمكان.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "يصبح ارتداء الكمامات الوقائية إلزاميا للأطفال من السن 6 أعوام بسبب الأوضاع الوبائية".

وشدد كاستيكس على أن الدروس في الجامعات والمعاهد ستواصل أن تجري عن بعد، مشددا على أن "الجائحة أصابت الآن كل المناطق وجميع الفئات العمرية".

كما أضاف رئيس الوزراء أن حالة الإغلاق العام الجديد تنص على أن يكون بإمكان الناس ممارسة الرياضة خارج بيوتهم مدة ساعة واحدة فقط في غضون يوم.

بدورها، ذكرت وزيرة العمل، إليزابيث بورن، أن الحكومة وجهت بنقل كل الموظفين للعمل عن بعد باستثناء الحالات التي يمثل فيها الالتزام بهذا الإجراء أمرا غير ممكن تقنيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من الخميس، فرض حالة الإغلاق الثانية في البلاد بسبب تنامي قوة تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات بالمرض.

المصدر: وكالات