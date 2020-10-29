انجلترا تعيد النظر في قائمة الدول الآمنة للسفر
Reuters Toby Melville
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أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس عن استبعاد قبرص وليتوانيا من قائمة انجلترا للدول الآمنة للسفر اعتبارا من يوم الأحد القادم.
ويعني ذلك أن القادمين إلى انجلترا من الدولتين المذكورتين سيضطرون لدخول العزل الصحي لمدة 14 يوما بهدف منع انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة.
وأضاف الوزير أن السلطات البريطانية لن تضيف أي دولة على قائمة الدول الآمنة هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكثير من الدول حول العالم في الفترة الأخيرة.
وسجلت بريطانيا 23 ألف إصابة جديد بفيروس كورونا اليوم الخميس، إضافة إلى 280 وفاة.
المصدر: رويترز