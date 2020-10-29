الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "السهم القاتل" متعددة الجبهات (صور)

أنهى الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، مناورة "السهم القاتل" العسكرية التي حاكت سيناريو حرب متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية.

وشارك في المناورة، التي بدأت قبل ثلاثة أيام على مستوى القيادة العامة، كافة الأذرع العسكرية من مستوى قيادة الأركان وحتى مستوى الكتيبة.

كما انضمت إلى الميدان التدريبي فرقة برية استحدثت قبل شهرين، وهي فرقة رقم 99 ذات المهام المتعددة والجبهات، فيما اختبرت وحدة الأشباح المتعددة الأبعاد، قدراتها، معززة خبراتها العملية وحرفيتها العسكرية.

كما شاركت الوحدة الحمراء التي تجسد وتحاكي قوات العدو في المناورات العسكرية لأول مرة.

وخلال التمرين اختبرت كافة مقرات القيادة العسكرية الرئيسية طرق عمل جديدة لرفع التعاون بين مقرات القيادة والقوات الميدانية.

وجوا، اختبر سلاح الجو كافة قدراته وجهوزية وحداته لتعزيز الإمكانيات الهادفة للدفاع عن الأجواء والحفاظ على التفوق الجوي.

كما شهدت المناورة دعما جويا واسعا للقوات البرية مع تعزيز العمل المشترك بين سلاح الجو وألوية المشاة.

وأفاد الجيش في بيان بأن مشاركة سلاح البحرية لها طابع مهم في التمرين المتعدد الجبهات حيث تم التدريب على تعزيز الكفاءة في حماية المجال البحري الاقتصادي لإسرائيل والأملاك الاستراتيجية البحرية بالإضافة إلى رفع كفاءة قدرات الهجوم وجمع المعلومات اللازمة عن العدو.

وذكر الجيش أن المناورة العسكرية تمت في إطار ظروف صحية ملائمة مع الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات حفاظا على صحة المشاركين.

المصدر: RT