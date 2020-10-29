رئيس "جمهورية قره باغ" يعلن عن اقتراب قوات أذربيجان من "القلب النابض للأرمن"

أعلن رئيس "جمهورية قره باغ" المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أرايك هاروتيونيان، أن القوات الأذربيجانية تقترب من مدينة شوشا الاستراتيجية.

وقال هاروتيونيان في تصريح مسجل من المدينة جرى بثه عبر صفحته في "فيسبوك" اليوم الخميس، إن الجانب الأذربيجاني حشد مجموعة ملموسة من القوات في محور شوشا ويسعى إلى السيطرة على المدينة بأي ثمن.

وقال: "يقع العدو حاليا على بعد عدة كيلومترات عن شوشا، بمسافة أقصاها خمسة كيلومترات.. الهدف السائد للعدو هو الاستيلاء على شوشا.. وبودي أن ندرك ذلك ونتحول من الأقوال إلى المشاركة فعليا في الدفاع عن شوشا".

وشدد رئيس الجمهورية غير المعترف بها دوليا على أن ما يحدث حاليا في قره باغ يمثل "لحظة تاريخية حاسمة"، داعيا أبناء المنطقة في كافة أرجاء العالم للعودة إليها والانضمام إلى الصراع الجاري.

وأعرب هاروتيونيان عن ثقته بقدرة الأرمن على الدفاع عن المدينة التي وصفها "رمزا لانتصارات الشعب الأرمني وعزمه على العيش في وطنه" و"قلبا نابضا لكافة الأرمن".

وتابع: "في غضون الأيام القليلة القادم يجب علينا إحداث تحول في الميدان ومعاقبة العدو عند أبواب شوشا. دعونا نتوحد ونقاتل معا!".

وتقع شوشا على بعد 10 كيلومترات فقط عن مدينة ستيبانكيرت (خانكندي)، عاصمة الجمهورية المعلنة ذاتيا.

المصدر: وسائل إعلام أرمنية