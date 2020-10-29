الولايات المتحدة توافق على تسليم اليابان المتهمين بقضية تهريب كارلوس غصن

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على تسليم رجلين إلى اليابان متهمين بمساعدة رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن على الهروب خارج البلاد بينما كان ينتظر المحاكمة على جرائم مالية.

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وكشف محامو مايكل تيلور، المحارب القديم في القوات الخاصة الأمريكية، ونجله بيتر تايلور، عن قرار الوزارة في دعوى قضائية أمام محكمة بوسطن الفيدرالية، حيث سعيا لتأجيل النقل، والذي قد يحدث في وقت لاحق يوم الخميس.

وأصبح غصن هاربا دوليا بعد فراره إلى لبنان العام الماضي للهرب مما وصفه بالنظام القضائي "المتحيز" في اليابان، حيث يواجه اتهامات تتعلق بجرائم مالية.

المصدر: رويترز