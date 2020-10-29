أردوغان وعلييف يبحثان تطورات النزاع في قره باغ

ذكرت أنقرة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، أجريا، اليوم الخميس، محادثات هاتفية بحثا فيها تطورات النزاع في إقليم ناغورني قره باغ.

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وأفادت دائرة الاتصال للرئاسة التركية، عبر بيان، بأن علييف هنأ أردوغان بمناسبة الذكرى الـ97 لتأسيس الجمهورية التركية.

وأضاف البيان أن الرئيسين التركي والأذربيجاني بحثا خلال المكالمة "العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ناغورني قره باغ".

وأكد أردوغان من جديد، حسب البيان، "الدعم الكامل لأذربيجان" من قبل تركيا في النزاع المستمر مع الجانب الأرمني.

وتعتبر تركيا داعما رئيسيا لأذربيجان في نزاعها مع قوات جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من طرف واحد وحليفتها أرمينيا.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باغ، مؤكدة أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة "الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".

المصدر: RT