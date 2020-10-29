الأمم المتحدة: الجائحات ستتضاعف وستحصد المزيد من الأرواح

أفاد تقرير أعده خبراء في التنوع البيولوجي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن الجائحات ستتضاعف وستقتل المزيد من الناس بسبب "الخزان الهائل للفيروسات غير المعروفة في عالم الحيوان".

وأوضح التقرير أنه "من دون إستراتيجيات وقاية، ستظهر الجائحات بشكل أكبر وستنتشر بصورة أسهل، كما ستقتل المزيد من الناس وستكون لها آثار مدمرة وغير مسبوقة على الاقتصاد العالمي".

يذكر أن هذا التقرير أعده المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن فيروس كورونا أصاب نحو 45 مليون شخص، توفي منهم أكثر من مليون و180 ألفا.

المصدر: وكالات