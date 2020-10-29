مراسلة RT: منفذ العملية الإرهابية في نيس مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية

قالت مراسلة RT في فرنسا، مساء يوم الخميس، إن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية.

وأعلن النائب عن منطقة نيس إيريك سيوتي، أن منفذ اعتداء نيس تونسي الجنسية وصل حديثا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

L’assaillant de l’attentat de Nice est un tunisien arrivé il y a très peu de temps par Lampedusa.



Avec la crise sanitaire et sécuritaire, plus aucune entrée ne doit être tolérée !



Suspendons toutes les procédures d’asile et la délivrance de visa depuis les pays à risque ! — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

وقال سيوتي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية".

Je viens de demander en réunion à Nice au président #Macron la suspension de tous flux migratoire et de toute procédure d’asile notamment à la frontière italienne.



Il faut protéger les Français ! — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

من جهته، ذكر موقع "باري ماتش" الفرنسي أن منفذ الهجوم تونسي الجنسية، وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عاما.

Attentat à Nice - Info Match : L'assaillant serait un Tunisien de 21 ans récemment arrivé en France https://t.co/OlF1qu59cZ via @ParisMatch — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) October 29, 2020

ولقي 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.

المصدر: RT + وكالات