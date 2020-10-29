"العمال" البريطاني يجمد عضوية زعيمه السابق كوربين وسط اتهامات بمعاداة السامية

جمد "حزب العمال" البريطاني المعارض، اليوم الخميس، عضوية زعيمه السابق، جيريمي كوربين، على خلفية تصريحات نفى فيها مسؤوليته عن انتشار معاداة السامية بين أنصاره.

وقال الحزب، في بيان، إنه جمد عضوية كوربين "في ظل التعليقات التي أصدرها اليوم وفشله في سحبها لاحقا"، و"لمدة استمرار التحقيق"، ما يعني أن زعيم العمال السابق لن يتمكن من المشاركة في عمليات التصويت بمجلس العموم للبرلمان البريطاني.

من جانبه، قدم الزعيم الحالي للحزب، كير ستارمير، اعتذارا على خلفية هذه التطورات، مشيرا إلى أنه قبل بالكامل التقرير الصادر عن لجنة المساواة وحقوق الإنسان التابعة للحكومة البريطانية والذي تحدث عن إخفاقات خطيرة بشأن مواجهة معاداة السامية ضمن صفوف أعضاء الحزب.

وأضاف ستارمير أنه سينفذ كل التوصيات الواردة في التقرير، مصرحا: "إنه يوم عار لحزب العمال، إننا خيبنا الشعب اليهودي... أشعر بأسف صريح لكل الآلام والمصائب التي تم إحداثها".

وتعهد زعيم "حزب العمال": "لن نفشل أبدا مرة أخرى في مواجهة معاداة السامية ولن نفقد أبدا مرة أخرى ثقتكم".

وقال كوربين، في وقت سابق من اليوم، إنه يرفض الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المساواة وحقوق الإنسان، معتبرا أن تقريرها ضخم نطاق المشكلة لأغراض سياسية.

المصدر: وكالات