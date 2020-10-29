غرق 140 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل السنغال بأسوأ حادث من نوعه هذا العام

أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الخميس، بغرق 140 مهاجرا غير شرعي، على الأقل، قبالة ساحل السنغال، في أسوأ حادث من نوعه هذا العام.

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وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن البحرية السنغالية والإسبانية أنقذت نحو 60 شخصا. وأضافت أن النيران اندلعت في قارب المهاجرين وانقلب بعد ساعات من مغادرته بلدة مبور متوجها إلى جزر الكناري، يوم السبت الماضي.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان: "غرق 140 شخصًا على الأقل، بعد غرق سفينة تقل نحو 200 مهاجر قبالة الساحل السنغالي، وهو أسوأ حادث من نوعه يسجل في عام 2020".

المصدر: رويترز