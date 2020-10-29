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الرئيس الفرنسي: بلدنا تعرضت لهجوم من إرهابي إسلامي

زعماء وسياسيو أوروبا يستنكرون هجوم "نيس" الإرهابي

أخبار العالم

زعماء وسياسيو أوروبا يستنكرون هجوم
ERIC GAILLARD
قوات أمنية فرنسية في محل الحادث الإرهابي بنيس
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استنكر زعماء وسياسيون عالميون الهجوم الإرهابي في مدينة "نيس" بفرنسا، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فضلا عن محاولة الهجوم في أفينيون والهجوم على القنصلية الفرنسية في السعودية.

وعبر قادة وزعماء وسياسيو أوروبا عن تضامنهم مع فرنسا خاصة والعالم أجمع، في مواجهة الإرهاب والتعصب.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

"هذا الهجوم الغادر لا يمكن أن يهز جبهتنا للدفاع عن قيم الحرية والسلام. معتقداتنا أقوى من التعصب والكراهية والإرهاب".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

"أشعر بصدمة شديدة من عمليات القتل الوحشية في كنيسة نيس. أفكاري مع أقارب القتلى والجرحى. ألمانيا تقف متضامنة مع فرنسا في هذه الساعات الصعبة".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

"لقد صدمت لسماع أنباء من نيس هذا الصباح عن الهجوم الهمجي على كنيسة نوتردام. نفكر في الضحايا وعائلاتهم، وبريطانيا تقف بحزم مع فرنسا ضد الإرهاب والتعصب".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

"أدين الهجوم الشنيع والوحشي الذي حدث في نيس وأدعم فرنسا بالكامل. أفكاري مع ضحايا هذا العمل الشنيع. تتضامن كل أوروبا مع فرنسا. نظل متحدين وعازمين في مواجهة الهمجية والوحشية والتعصب".

المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

"أفكاري مع الضحايا وأحبائهم. نحن مع فرنسا وفرنسا. معا في أوروبا وحول العالم سنحارب الكراهية والإرهاب".

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ

"أدين الهجوم المروع في نيس. أعمق تعازي للأحباء وللشعب الفرنسي. لا مكان للكراهية في مجتمعاتنا. حلف شمال الأطلسي يدعم حليفتنا فرنسا".

المصدر: "وكالات"

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