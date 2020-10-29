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البابا فرانسيس يعرب عن تعازيه لكاثوليك نيس الفرنسية

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البابا فرانسيس يعرب عن تعازيه لكاثوليك نيس الفرنسية
Reuters
البابا فرانسيس
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أعرب البابا فرانسيس عن تعازيه إلى كاثوليك نيس وقال إنه كان يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم.

وكتب البابا فرنسيس عبر صفحته في موقع "تويتر": "أنا مع المجتمع الكاثوليكي في نيس، حيث خلف هجوم الصباح الموت ... أدعو الله للضحايا وعائلاتهم وللشعب الفرنسي أن يتمكنوا من الرد على الشر بالخير".

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، صباح اليوم الخميس، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

المصدر: وكالات

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