البابا فرانسيس يعرب عن تعازيه لكاثوليك نيس الفرنسية

أعرب البابا فرانسيس عن تعازيه إلى كاثوليك نيس وقال إنه كان يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم.

I am close to the Catholic community of #Nice, mourning the attack that sowed death in a place of prayer and consolation. I pray for the victims, for their families and for the beloved French people, that they may respond to evil with good. — Pope Francis (@Pontifex) October 29, 2020

وكتب البابا فرنسيس عبر صفحته في موقع "تويتر": "أنا مع المجتمع الكاثوليكي في نيس، حيث خلف هجوم الصباح الموت ... أدعو الله للضحايا وعائلاتهم وللشعب الفرنسي أن يتمكنوا من الرد على الشر بالخير".

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، صباح اليوم الخميس، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

المصدر: وكالات