رئيس وزراء هولندا للشعب الفرنسي بعد هجوم نيس: "لستم وحدكم"

أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن تضامنه مع الشعب الفرنسي، قائلا "لستم وحدكم"، وذلك بعد هجوم بسكين في مدينة نيس جنوب البلاد اليوم الخميس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

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وكتب روته في رسالة بالفرنسية عبر "تويتر": "نقول للشعب الفرنسي لستم وحدكم في الحرب على التطرف. هولندا تقف بجانبكم".

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أعلن عن رفع درجة التأهب الأمني في عموم البلاد إلى أرفع مستوى، على خلفية الهجوم الفتاك الذي شهدته اليوم الخميس مدينة نيس.

وجاء هجوم نيس في ظل جريمة قتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد تلميذ مسلم في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن عرض المدرس رسوما مسيئة للنبي محمد خلال درس حول "حرية التعبير".

المصدر: رويترز