روحاني يؤكد أهمية صون العلاقات بين إيران وتركيا "في الظروف الدولية الراهنة"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أهمية صون العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معربا عن أمله في تقوية عدد من العلاقات والتعاون في مجالات منها السياسية والاقتصادية والعلمية.

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وجاءت تصريحات روحاني في برقية تهنئة بعثها لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة "يوم الجمهورية" في تركيا، مؤكدا "ضرورة صون العلاقات الثنائية بين البلدين الكبيرين الجارين في الظروف الدولية الراهنة وتفشي فيروس كورونا في العالم، مع إيلاء أولوية أكبر للتعاون الصحي والتجاري".

وأشار روحاني إلى "الأواصر الثقافية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والتركي"، معربا عن أمله "بتقوية العلاقات الودية والأخوية بين البلدين أكثر فأكثر، ومعرفة الطاقات الوفيرة المتاحة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والصحية المختلفة وبذل المزيد من الاهتمام بها".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.

المصدر: "فارس"