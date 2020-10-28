 
مباشر
عاجل
أنقرة تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية على خلفية كاريكاتور مسيء لأردوغان

طهران.. محتجون يحرقون علم فرنسا وصور ماكرون

أخبار العالم

طهران.. محتجون يحرقون علم فرنسا وصور ماكرون
YouTube / Sputnik
مظاهرة أمام مبنى السفارة الفرنسية في ظهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1g3

أحرق متظاهرون علم فرنسا وصور الرئيس إيمانويل ماكرون عند مقر سفارة باريس في طهران، احتجاجا على الإساءة للنبي محمد.

إقرأ المزيد
"إبليس باريس".. صحيفة إيرانية تنشر رسما كاريكاتوريا لماكرون (صورة)

وتظاهر العشرات أمام السفارة الفرنسية في طهران، مطالبين بطرد السفير الفرنسي ومقاطعة البضائع الفرنسية.

ورفع المتظاهرون شعارات "الموت لفرنسا وأمريكا وإسرائيل والسعودية"، ولافتات كتب عليها "السلام على محمد" و"إلا رسول الله" و"ماكرون إبليس باريس".

وحمل أحد المتظاهرين رسما كاريكاتوريا لماكرون تحت عنوان "إبليس باريس"، ظهر فيه الرئيس الفرنسي أحمر الوجه ومدبب الأذنين، وذا نظرة مفترسة، وهو رسم کانت صحيفة "وطن إمروز" نشرته في عددها الصادر أمس الثلاثاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا