طهران.. محتجون يحرقون علم فرنسا وصور ماكرون

أحرق متظاهرون علم فرنسا وصور الرئيس إيمانويل ماكرون عند مقر سفارة باريس في طهران، احتجاجا على الإساءة للنبي محمد.

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وتظاهر العشرات أمام السفارة الفرنسية في طهران، مطالبين بطرد السفير الفرنسي ومقاطعة البضائع الفرنسية.

ورفع المتظاهرون شعارات "الموت لفرنسا وأمريكا وإسرائيل والسعودية"، ولافتات كتب عليها "السلام على محمد" و"إلا رسول الله" و"ماكرون إبليس باريس".

وحمل أحد المتظاهرين رسما كاريكاتوريا لماكرون تحت عنوان "إبليس باريس"، ظهر فيه الرئيس الفرنسي أحمر الوجه ومدبب الأذنين، وذا نظرة مفترسة، وهو رسم کانت صحيفة "وطن إمروز" نشرته في عددها الصادر أمس الثلاثاء.

المصدر: RT