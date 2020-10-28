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الولايات المتحدة تتهم 8 أشخاص بالتآمر لصالح الصين

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتهم 8 أشخاص بالتآمر لصالح الصين
Reuters
الولايات المتحدة والصين
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وجهت الولايات المتحدة تهما لـ8 أشخاص بالتآمر والعمل لصالح الصين.

وأفادت شكوى جنائية أمريكية كشف النقاب عنها يوم الأربعاء، بأن 8 واجهوا اتهامات بالتآمر للعمل لصالح الصين في مؤامرة تتضمن رسائل تهديد واستخدام أجهزة الرؤية الليلية لمراقبة عائلة صينية وحملها على العودة إلى وطنها لمواجهة اتهامات.

وقال مسؤولون كبار بوزارة العدل الأمريكية في مؤتمر صحفي إن 5 من المتهمين، ومن بينهم محقق أمريكي خاص جرت الاستعانة به للمساعدة في التجسس على الأسرة، اعتقلوا اليوم في نيوجيرسي ونيويورك وكاليفورنيا، بينما يعتقد أن الباقين في الصين.

وأظهرت سجلات المحكمة أن المؤامرة المزعومة تعرف بـ"العملية فوكس هانت" و"العملية سكاي نت"، وكان الغرض منها استهداف مواطنين صينيين يعيشون في دول أجنبية وترويعهم من أجل حملهم على العودة إلى الصين لمواجهة اتهامات.

المصدر: رويترز

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