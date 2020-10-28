اعتقال ناشط في هونغ كونغ طلب اللجوء في القنصلية الأمريكية

اعتقل ناشط في هونغ كونغ يبلغ من العمر 19 عاما، بموجب قانون الأمن القومي للمدينة، وسط تقارير حول أنه كان يعتزم طلب اللجوء في قنصلية الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إن رجلين وامرأة تتراوح أعمارهم بين 17 و 21 عاما، اعتقلوا الثلاثاء لكتابتهم تعليقات انفصالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت Studentlocalism وهي مجموعة مؤيدة للاستقلال الثلاثة على أنهم منظم المجموعة السابق توني تشونغ، والعضوان السابقان في المنظمة ويليام تشان وياني هو.

وكان تم القبض على أعضاء Studentlocalism الثلاثة سابقا في يوليو بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها تمثل الذراع الدولية للمجموعة.

ورفض متحدث باسم حكومة هونغ كونغ عبر شبكة CNN يوم الأربعاء، التعليق على التقارير الإعلامية عن الاعتقالات، لكنه قال إنه "لن يكون هناك أي مبرر لما يسمى باللجوء السياسي للأشخاص في هونغ كونغ... يجب التأكيد على أن الناس في هونغ كونغ يحاكمون على أفعال تتعارض مع قوانينها، بغض النظر عن معتقداتهم أو خلفياتهم السياسية. علاوة على ذلك، تجرى المحاكمات من قبل سلطة قضائية مستقلة وفقا لمبدأ سيادة القانون".

المصدر: "CNN"