برلماني أوروبي يضرب عن الطعام احتجاجا على سياسة الاتحاد النقدية

أعلن البرلماني الأوروبي عن مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في فرنسا بيير لاروتيرو، إضرابه عن الطعام احتجاجا على سياسة الاتحاد النقدية.

ويريد البرلماني الأوروبي تنبيه المواطنين الأوروبيين إلى أضرار الاقتطاعات في الموازنة الأوروبية في مجالات البيئة والصحة والمطالبة بضرائب على التحويلات المالية.

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ونقل عنه قوله: "سأبقى في البرلمان نهارا وليلا بدون طعام للاحتجاج على هذه الفضيحة، فالموازنة الأوروبية المقترحة ستؤدي بنا إلى نقص حاد في الأموال للتعامل مع تحديات البيئة والصحة وكذلك سوق العمل".

ووجه انتقادات لاذعة لساسة أوروبا خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الذين "يقبلون بفرض ضريبة قيمة مضافة على كافة البضائع بقيمة 6% على الأقل في أوروبا يدفعها الجميع أغنياء وفقراء، في حين لا تفرض أي ضريبة على المضاربات والتحويلات المالية".

ويعتقد البرلماني الأوروبي أن فرض الضرائب على المضاربات والتحويلات المالية سيؤمن للموازنة الأوروبية 50 مليار يورو سنويا.

ويحاول البرلمان الأوروبي الضغط على المجلس الوزاري لزيادة 39 مليار يورو على الموازنة الأوروبية 2021 - 2027 للاستفادة منها في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والبيئة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء