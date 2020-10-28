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لصوص يسرقون أزياء نادرة للنازيين وأسلحة من متحفين في هولندا

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لصوص يسرقون أزياء نادرة للنازيين وأسلحة من متحفين في هولندا
jpost.com
صورة تعبيرية
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أعلنت متحدثة باسم المتاحف الهولندية، أن لصوصا سرقوا خوذات وأسلحة وأزياء تعود للنازيين تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليون يورو، من متحفين هولنديين لمقتنيات الحرب العالمية الثانية.

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وقالت يانيك كينيس، التي تعمل في متحف مماثل في أوفرلون إن اقتحام متحف في بيك في أغسطس وآخر في أوسيندريخت بجنوب هولندا قبل أسبوعين دفع لمراجعة أمنية لمتاحف الحرب العالمية الثانية بأنحاء البلاد.

وأضافت كينيس: "لا نعتقد أنها سرقت لتباع على الإنترنت علنا لأن الأسلحة مرقمة وفريدة من نوعها ونادرة بحيث يتم التعرف عليها على الفور".

وتابعت أن اللصوص أعدوا لعملية السرقة جيدا، ويبدو أنهم استهدفوا أشياء مطلوبة لمجموعات خاصة.

وقالت: "ربما رصدوا المتحفين لمعرفة ما يحتاجون لسرقته ووضعوا قائمة بالمطلوبات وسرقوا التحف باحترافية بالغة".

المصدر: رويترز  

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