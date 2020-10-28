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علييف: صيغة "2+2" تناسبنا كإطار لتسوية النزاع في قره باغ

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علييف: صيغة
Reuters Official web-site of President of Azerbaijan/Handout via REUTERS
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن الصيغة التي تناسب باكو كإطار لتسوية النزاع في إقليم قره باغ هي "2+2"، أي أذربيجان وأرمينيا وروسيا وتركيا.

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وفي مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الأربعاء، قال علييف: "سيكون ذلك مقبولا بالنسبة لنا، لأن تركيا وروسيا جارتانا، ولهما علاقات وثيقة معنا وذخر جيد من التعاون بين بعضهما البعض".

وأضاف أن تركيا وروسيا أظهرتا في السنوات الأخيرة، أنهما توصلتا إلى مستوى عال من التفاهم سواء في الأجندة الثنائية أو في قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي... "هذا ما نشاهده في سوريا وليبيا وفي التعامل مع قضايا متعلقة بمحاربة الإرهاب الدولي، ناهيك عن المشاريع في مجال الطاقة، والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية".

وتابع: "أما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الانفصالية والتطرف الأرمنيين يمثلان التهديد الأكبر لنا بل وللمنطقة ككل، فأنا أعتقد أن حشد جهود تركيا وروسيا سيخدم مصالح المنطقة ومن شأنه أن يسهل الحل السياسي للنزاع في قره باغ".

المصدر: إنترفاكس

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