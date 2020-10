البنك الدولي يفرض عقوبات على مجموعة هندسية صينية بتهمة الاحتيال بمشروع للطاقة في زامبيا

أعلن البنك الدولي أنه فرض عقوبات على مجموعة هندسية حكومية صينية وشركة تابعة لها، بسبب ممارسات احتيال في مشروع للطاقة في زامبيا.

ويمنع هذا الإجراء شركة China Electric Design and Research Institute Co Ltd من المشاركة في مشاريع يمولها البنك لمدة تصل إلى 18 شهرا.

وقال البنك إن الشركة الأم، وهي China National Electric Engineering Co Ltd، سمح لها بمواصلة المشاركة في المشاريع بموجب اتفاقية تسوية، لكن قد يتم حظر التعامل معها إذا لم تستوف الشروط المتفق عليها.

المصدر: رويترز