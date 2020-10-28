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البابا فرنسيس يدعو للابتعاد عن السيدة "كوفيد"!

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البابا فرنسيس يدعو للابتعاد عن السيدة
Reuters
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دعا البابا فرنسيس المؤمنين خلال لقاء الأربعاء المفتوح في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، إلى توخي الحذر لتجنب الإصابة بكورونا، وقال ممازحا: "فلنبتعد عن هذه السيدة التي تسمى كوفيد!".

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وقال البابا فرنسيس: "في هذا اللقاء، كما فعلنا في اللقاءات السابقة، سأبقى هنا في مكاني على المنصة"، وأضاف: "أود أن أحيي الجميع، لكن يجب أن نحافظ بعد المسافات تجنبا للعدوى".

وتابع: "تبادل التحيات عن قرب، يعارض الأسلوب الذي يجب أن نتعامل به مع "هذه السيدة التي تدعى كوفيد وهو ما يؤلمنا كثيرا".

وختم بالقول: "أحييكم من هنا، لكني أحملكم في قلبي جميعا.. يمكننا أن نصلي لبعضنا البعض من بعيد أيضا".

وقال مسؤولون بالفاتيكان اليوم إنهم يحاولون إقناع البابا فرنسيس بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، بعدما تعرض لانتقادات لعدم ارتدائها، خصوصا أثناء مقابلاته العامة التي يحضرها المئات من الأشخاص.

ويخضع البابا فرنسيس الذي أجريت له في الطفولة عملية جراحية لاستئصال جزء من إحدى رئتيه، لفحوصات "كوفيد-19" بشكل منتظم.

 

 المصدر: آكي+سي أن أن

 

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