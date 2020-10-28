بيلاروس تطلق سراح مواطن أمريكي

أطلقت سلطات بيلاروس سراح الأمريكي فيتالي شكلياروف، الذي كان محتجزا لديها لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن شكلياروف عاد إلى واشنطن مساء الثلاثاء، مشيرا الى أنه "بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال الخاطئ والإقامة الجبرية، تم لم شمل السيد شكلياروف بأسرته ووصل إلى الولايات المتحدة".

Pleased to announce that fellow U.S. citizen Vitali Shkliarov is once again with his family and safely in the United States. We will not rest until all U.S. citizens wrongfully detained by foreign governments are reunited with their families. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2020

وقال بومبيو: "كما أوضحت أنا والرئيس، لن نتسامح مع الحكومات الأجنبية التي تعتقل مواطنين أمريكيين ظلما".

وكان شكلياروف الذي يحمل جنسية مزدوجة، سافر إلى بيلاروس هذا الصيف لزيارة عائلته وأصدقائه. ووجهت إليه تهمة العمل مع مدون معارض ومساعدته في تنظيم مسيرات غير قانونية ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لكن زوجته قالت إنه لم يعمل في تلك الحملة.

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شكلياروف مستشار سياسي عمل في الحملات السياسية لبيرني ساندرز وباراك أوباما، أما زوجته، هيذر شكلياروف، فهي دبلوماسية أمريكية، وقد أخبرت الصحفيين الشهر الماضي أن صحته كانت في "خطر مباشر" عندما بدأت تظهر عليه أعراض فيروس كورونا أثناء وجوده في السجن.

المصدر: "CNN"