حكومة فرنسا: هجمات تركيا على "شارلي إيبدو" مقيتة

انتقد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، هجمات المسؤولين الأتراك في الآونة الأخيرة على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الأسبوعية.

ووصف المتحدث هجمات المسؤولين الأتراك في الآونة الأخيرة على مجلة "شارلي إيبدو" التي نشرت رسما كاريكاتيريا للرئيس رجب طيب أردوغان، بأنها "مقيتة".

ويظهر في الرسم الكاريكاتيري على غلاف المجلة أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.

ووصف المسؤولون الأتراك الرسم بأنه "محاولة مثيرة للاشمئزاز" من المجلة "لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".

وتركيا وفرنسا على خلاف بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد، والذي تفجر بعد قطع رأس مدرس كان قد عرض تلك الرسوم على طلابه في درس عن حرية التعبير في فرنسا هذا الشهر.

المصدر: رويترز