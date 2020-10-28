رئيس الوزراء الأسترالي يصف المعاملة القطرية بالـ"مروعة"

قال رئيس الحكومة الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، خلال حديث صحفي، إن المعاملة "المجتاحة للحرية" التي قامت بها السلطات القطرية مع النساء الأستراليات "غير مقبولة" و"مروعة".

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وأكد أن حكومته "ستواصل اتباع نهج صارم للغاية"، في سعيها لمنع تكرار مثل هذه الحادثة.

وقد احتجت الحكومة الأسترالية على تصرفات، وقعت في الثاني من أكتوبر الجاري، في مطار حمد الدولي بقطر، إزاء نساء أستراليات، تم خلالها "تعريتهن" وتفتيشهن على خلفية العثور على جثة رضيع بالمطار.

وطالبت السلطات الأسترالية قطر بتوضيحات إزاء ما حدث وعبرت عن "مخاوف جدية" بهذا الشأن.

وقالت الحكومة القطرية، في بيان صدر فجر اليوم، إن "دولة قطر إذ تؤكد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروعة، كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".

وتعهدت بـ"إجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة"، مؤكدة حرص قطر على "سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها".

المصدر: "وكالات"