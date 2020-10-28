 
مباشر

السلطات الفرنسية تحل جمعية "بركة سيتي" الإسلامية

أخبار العالم

السلطات الفرنسية تحل جمعية
Reuters Gonzalo Fuentes
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1d7

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن حل جمعية "بركة سيتي" الإسلامية بقرار حكومي اليوم الأربعاء.

وأوضح الوزير عقب اجتماع الحكومة، أن هذه الجمعية "حرضت على الكراهية"، و"حافظت على علاقات داخل التيار الإسلامي الراديكالي"، ودأبت على "تبرير الأعمال الإرهابية".

إقرأ المزيد
توقيف مؤسس منظمة إسلامية بتهمة الإزعاج الإلكتروني في فرنسا
توقيف مؤسس منظمة إسلامية بتهمة الإزعاج الإلكتروني في فرنسا

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال قرار حل الجمعية، وأضاف: "سنواصل هذا النضال ضد أعداء الديمقراطية".

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيف رئيس منظمة "بركة سيتي" الإسلامية إدريس يمو للاشتباه بقيامه بإزعاج صحافية سابقة في صحيفة "شارلي ايبدو" الساخرة عبر الإنترنت.

و"بركة سيتي" واحدة من الجمعيات التي تعتبرها السلطات الفرنسية "قريبة من التيار الإسلامي الراديكالي" وتستهدفها منذ حادث قطع رأس مدرس في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق هذا الشهر.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا