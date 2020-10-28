وزير الخارجية الإيراني ينفي وجود مباحثات مع واشنطن

نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وجود أي مباحثات حالية مع واشنطن، لأجل إنجاز صفقة تبادل سجينين.

وقال ظريف خلال لقاء صحفي إن "هذا الخبر كاذب مائة بالمائة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده قدمت مقترحا لتبادل جميع السجناء بين البلدين ولا تزال تؤكد على ذلك.

وتابع ظريف أن "لدى إيران سجناء في الولايات المتحدة، وفي مختلف دول العالم بأمر منها، كما لدينا مواطنون أنهوا محكوميتهم غير القانونية في الولايات المتحدة، لكن السلطات الأمريكية تمنعهم من العودة إلى إيران".

وتأتي تصريحات ظريف، بعد أيام من نشر أنباء حول وجود مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، لكي تفرج إيران عن سجينين أمريكيين من أصول إيرانية، مقابل تحرير واشنطن 7 مليارات من أموال طهران المجمدة لديها.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، إيران إلى الإفراج عن، المواطن الأمريكي من أصول إيرانية، سياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الأعمال، ووالده باقر نمازي الموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة، والخبير البيئي، مراد طاهباز.

المصدر: وكالات