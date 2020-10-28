واشنطن تعتزم فتح أول سفارة لها في المالديف

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، خلال جولته الآسيوية، أن واشنطن تعتزم فتح سفارة في جزر المالديف لأول مرة في تاريخها.

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وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي عقد على جزيرة بالقرب من دولة مالي، عاصمة الأرخبيل، إن "فتح هذا المرفق، لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه يستحق ذلك".

وشدد على أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها "الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، لافتا إلى الدور المهم الذي ستلعبه السفارة بين المحيطين، الهندي والهادئ، والدور الذي تلعبه في المجتمع الدولي.

ووصل بومبيو، في وقت سابق، إلى سريلانكا قادما من الهند، في إطار جولة من أربع محطات، تهدف إلى دعم الحلفاء في مواجهة "التوسعات السياسية والعسكرية المتزايدة للصين في المنطقة في السنوات الماضية".

المصدر: "رويترز"