مواجهات بين الأرمن والأتراك في جنوب غرب فرنسا

قالت محطة إذاعة "فرانس بلو"، اليوم إن مواجهات وقعت بين ممثلي الجاليتين الأرمنية والتركية في مقاطعة إيزير الفرنسية في جنوب غرب البلاد.

وأضافت الإذاعة: "خرج ممثلو الشتات الأرمن في مظاهرة، وأغلقوا جزءا من الطريق السريع A7 في منطقة بلدية ريفانتن-فوغري في حوالي الساعة 7:30 صباحا (9:30 بتوقيت موسكو)، وذلك للإعراب عن دعمهم لأرمينيا في الصراع مع أذربيجان في قره باغ".

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بعد مرور بعض الوقت، وصل ممثلو الشتات التركي، إلى مكان الفعالية، واندلع نزاع بين الطرفين.

ونتيجة للاشتباك، أصيب العديد من الأشخاص، وتم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى. تدخلت الشرطة في النزاع المذكور، وقامت بفك الطوق عن الطريق، وعادت حركة المرور من جديد.

المصدر: تاس