يريفان: الجيش الأذربيجاني قصف مدينة شوشي في قره باغ

قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إن القوات المسلحة الأذربيجانية، تواصل قصف المراكز السكنية في قره باغ، وخاصة مدينة شوشي التي أصبحت هدفا للقصف.

وأضافت ستيبانيان: "بالتوازي مع الأعمال القتالية في الصباح، أطلقت أذربيجان النار مرة أخرى على المراكز السكنية. ولا يزال الوضع في مضيق أفتارانوتس في غاية التوتر. وباتت مدينة شوشي المحصنة هدفا للقصف. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات حتى الآن".

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في 25 أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ سيكون الثالث من نوعه، والأول بوساطة واشنطن.

وبات الاتفاق ساري المفعول، في الساعة السابعة صباحا (بتوقيت موسكو) من يوم 26 أكتوبر. لكن رغم ذلك، اتهم الجانبان لاحقا، بعضهما البعض بانتهاكه.

المصدر: تاس