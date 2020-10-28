تقرير متخصص: حملة بايدن الانتخابية أغنى بكثير من حملة ترامب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، يتفوق كثيرا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإنفاق على الدعايات السياسية في التلفزيون والإذاعة.

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وأفادت قناة تلفزيون "إن بي سي" استنادا إلى بيانات شركة "Advertising Analytics"، بأن مقر حملة ترامب خصص 10.1 مليون دولار لنشر الإعلانات الانتخابية على القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، في حين سينفق المقر الرئيس لبايدن 46.9 مليون دولار على الإعلانات في نفس الفترة.

ويأمل القائمون على حملة ترامب في الحصول على دعم مالي من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والجهات المانحة.

ومع الأخذ في الاعتبار هذا الأمر المستجد، يمكن أن يصل إنفاق ترامب على الأهداف المذكورة أعلاه إلى 40.7 مليون دولار، فيما بإمكان الديمقراطي بايدن رفع النفقات تحت هذا البند في الأيام الستة المتبقية إلى 93.4 مليون دولار.

الانتخابات العامة القادمة في الولايات المتحدة ستجرى في 3 نوفمبر، وسيتم انتخاب رئيس ونائب للرئيس، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ بالكونغرس، وحكام 13 ولاية وإقليم.

المصدر: تاس