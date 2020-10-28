ترامب: الأسلحة الأمريكية تثير حسد روسيا والصين

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأن روسيا والصين وجميع الدول الأخرى، تشعر بالغيرة من الأسلحة الأمريكية.

وقال ترامب، في حديث أمام مؤيديه في ولاية ويسكونسن: "استثمرنا 2.5 تريليون دولار في القوات المسلحة الأمريكية، ولدينا أفضل المعدات العسكرية في العالم. نحن موضع حسد العالم كله: روسيا والصين. يحسدنا العالم كله. لدينا أفضل معدات عسكرية في العالم كله، وهي منتجة في الولايات المتحدة".

ويكرر ترامب، بين الحين والآخر، مثل هذه التصريحات أمام مؤيديه. ففي الأسبوع الماضي، قال ترامب، إن الولايات المتحدة طورت "أسلحتها النووية إلى مستوى غير مسبوق لا مثيل له".

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ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن الصواريخ الأمريكية فرط الصوتية، "أسرع بسبع مرات" من نظيراتها الأجنبية.

في الوقت نفسه، طالما اعترفت الولايات المتحدة، بأنها تخلفت عن روسيا والصين في إنتاج الأسلحة فرط الصوتية.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في 7 ديسمبر 2019 إلى أن الولايات المتحدة وجدت نفسها في هذا المجال "في دور الراكض خلف الركب".

المصدر: تاس