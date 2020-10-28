الموقع الإلكتروني لحملة ترامب يتعرض للتهكير

أفاد مقر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الموقع الإلكتروني للحملة تعرض لهجوم من الهاكر.

وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في حملة ترامب، في تغريدة على "تويتر": "في وقت سابق من هذا المساء، تم تعطيل عمل الموقع الإلكتروني لحملة ترامب، ونعمل مع هيئات حماية القانون، للتحقيق وتحديد مصدر الهجوم".

وأشار إلى أن المهاجمين لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات سرية.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored. — Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) October 28, 2020

وأكد مورتو، أنه تم التخلص من العطل، وعاد الموقع للعمل بشكل طبيعي.

المصدر: إنترفاكس