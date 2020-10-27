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بايدن: سأشدد الضغط على مساعدي رئيس بيلاروس

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بايدن: سأشدد الضغط على مساعدي رئيس بيلاروس
Reuters
المرشح الديمقراطي جو بايدن
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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه سيشدد الضغط على مساعدي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي فاز مؤخرا في الانتخابات التي تقول المعارضة إنها مزورة.

وأضاف: "يتعين على المجتمع الدولي أن يوسع بشكل كبير عقوباته على أتباع لوكاشينكو وأن يجمد الحسابات الخارجية التي يحتفظون بها وثرواتهم المسروقة".

وأضاف: "بصفتي رئيسا، سأعمل أيضا مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا لوضع خطة للدعم الاقتصادي لبيلاروس الديمقراطية وذات السيادة الحقيقية".

المصدر: "رويترز"

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