الخليج الأمريكي يستعد لأشد الأعاصير نشاطا في التاريخ

يستعد ساحل الخليج الأمريكي لإعصار جديد هذا العام، وهو سيكون أحد أشد الأعاصير نشاطا في التاريخ حيث يشق طريقه عبر خليج المكسيك متوجها نحو لويزيانا.

وقد وجهت عدة تحذيرات من الإعصار على ساحل جنوب شرق لويزيانا، بما في ذلك نيو أورلينز والمنطقة الحضرية شرقا إلى حدود ميسيسيبي-ألاباما.

ومن المتوقع أن يصل "زيتا" إلى اليابسة في لويزيانا مساء الأربعاء كإعصار من الفئة الأولى، قبل أن يتحرك شمالا، ليصل إلى وسط المحيط الأطلسي يوم الخميس.

المصدر: "فوربس"