الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تسجل 225084 حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، عن 483 وفاة و63589 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و680 ألفا و611 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 225084 حتى الآن.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، حتى الرابعة مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

المصدر: رويترز