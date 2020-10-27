باشينيان: الأرمن سيوجهون ضربة مضادة في الوقت المناسب

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن الجانب الأرمني سيوجه ضربة مضادة للقوات الأذربيجانية في قره باغ "في الوقت المناسب".

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وفي خطاب للمواطنين مساء اليوم الثلاثاء، قال باشينيان إن لدى جمهورية قره باغ كميات كافية من الأسلحة من أجل المقاومة وأن "شعب أرتساخ قره باغ وجميع الأرمن سيقاتلون وستكون الضربة المضادة الموجهة إلى العدو في الوقت المناسب ومدمرة بالنسبة له".

وأشار باشينيان إلى أن "القوات الأذربيجانية التركية الإرهابية" حاولت "تركيع جمهورية قره باغ التي ما زالت واقفة رغم جروحها".

وتابع: "لدينا أعداء كثر في العالم، لكن لدينا أيضا أصدقاء كثيرون وقفوا وسوف يقفون إلى جانبا".

كما ذكر أن رفض أذربيجان أسلوب التنازلات المتبادلة "أضفى الشرعية على حقنا في النضال في سبيل حقوقنا وحريتنا".

وأضاف أنه تغير موقف المجتمع الدولي حيال مسألة قره باغ بشكل جوهري، وأن "جهات فاعلة عالمية تعتبر أذربيجان وتركيا طرفا معتديا".

المصدر: إنترفاكس