"اعتقدت أنني قد مت".. شاب أمريكي يتعافى من مضاعفة نادرة أعقبت إصابته بكورونا

روى شاب من ولاية تكساس الأمريكية قصة معاناته من مضاعفة نادرة أعقبت إصابته بفيروس كورونا المستجد وكادت أن تسبب بوفاته، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة نقلا عن موقع Mirror الأمريكي، أن الحديث يدور عن المضاعفة المعروفة بـ"متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة" (MIS-C).

وحسب Mirror فقد أصيب الشاب البالغ 17 عاما من عمره بالفيروس في أغسطس الماضي، وكانت أعراض المرض شبه معدومة، لكنه بعد أسبوعين من إصابته شعر بوعكة صحية حادة وتم نقله إلى المستشفى بسبب معاناته من قصور القلب، الناجم عن التهاب أجهزة جسده المتعددة.

ونقل الموقع الأمريكي عن الشاب قوله: "كنت أشعر وأنا راقد وكأنني أقع. وفي لحظة ما فكرت أنني قد مت".

المصدر: راديو سبوتنيك