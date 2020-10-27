سلوفاكيا تخضع جميع سكانها لفحوصات كورونا

تنوي سلوفاكيا إجراء فحوصات كورونا لجميع السكان مطلع الأسبوع المقبل بعد نجاح تجربة إجراء المسح الشامل في المناطق الأشد تضررا، ما سمح بعزل آلاف المصابين بالفيروس.

إقرأ المزيد

وقال وزير الصحة ماريك كراجسي إن الاختبارات القادمة ستجرى يومي السبت والأحد فقط، وليس أيام الجمعة كما كان مخططا في الأصل، بسبب نقص الموظفين.

وذكر رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش أنه من الممكن استنساخ هذا المشروع في بقية أنحاء أوروبا، وأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربت عن اهتمامها بذلك.

وكان الجيش السلوفاكي قد أجرى مطلع الأسبوع الحالي تحاليل شملت 140945 شخصا في أربع مقاطعات باستخدام التحليل السريع.

وشمل المسح حوالي 91% من السكان وأظهر إصابة 4% منهم بالفيروس، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس الوزراء قوله إن نتيجة المسح التجريبي تشير إلى أن إجراء مسح شامل باستخدام التحليل السريع أمر مبرر والدولة جاهزة للقيام بذلك مطلع الأسبوع المقبل.

ويعتبر نجاح المسح التجريبي انتصارا لرئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش الذي أعلن عن هذا المشروع منذ تسعة أيام وقال إنه مشروع فريد على مستوى العالم.

وأصر على التجربة رغم معارضة بعض العلماء الذي شككوا في جدوى وفاعلية هذه التجربة غير المسبوقة.

يذكر أن سلوفاكيا تعتبر من أنجح دول أوروبا في احتواء جائحة فيروس كورونا.

ووفق ما أفاد موقع worldometers فقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلوفاكيا 46 ألفا فيما تجاوز عد الوفيات جراء المرض 170.

المصدر: وكالات