فرنسا تحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد تركيا في القمة المقبلة

حثت باريس الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ إجراءات ضد تركيا بعد أن شكك رئيسها رجب طيب أردوغان في الصحة العقلية لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال وزير التجارة فرانك ريستر: "فرنسا متحدة وأوروبا متحدة".

وأضاف: "في اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، سيتعين على أوروبا اتخاذ قرارات تسمح لها بتعزيز توازن القوى مع تركيا للدفاع بشكل أفضل عن مصالحها والقيم الأوروبية".

وشهدت العلاقات بين رئيسي البلدين توترا في الفترة الأخيرة، وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز الأحد الماضي، إن "ماكرون مهووس بأردوغان ليلا ونهارا... لذا عليه حقا الخضوع لفحص صحته العقلية".

وجاءت التصريحات بعد يوم على استدعاء باريس سفيرها لدى أنقرة على خلفية تصريحات مماثلة.

وهاجم الرئيس التركي نظيره الفرنسي السبت الماضي، بسبب إعلانه عن إجراءات لمحاربة التيارات الإسلامية المتطرفة، داعيا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟.. ماكرون يحتاج لعلاج عقلي".

المصدر: "وكالات"