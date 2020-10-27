مدعون جمهوريون سابقون يؤيدون بايدن ويتهمون ترامب بتهديد حكم القانون

اتهم 20 مدعيا جمهوريا سابقين اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديد حكم القانون، وأعلنوا دعمهم للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن.

وقال المدعون في رسالة منشورة، إن "ترامب عامل وزارة العدل كمكتب محاماة شخصي وذلك بالضغط على محامي الحكومة لحماية حلفائه ومهاجمة خصومه السياسيين".

وأضافوا: "ترامب عمد إلى تسييس وزارة العدل مثلما لم يفعل أي رئيس أمريكي سبقه".

والمدعون هم أحدث مجموعة بين عدة منظمات يقودها جمهوريون تعارض انتخاب ترامب لفترة جديدة، ومنها ناخبون جمهوريون ضد ترامب، ومسؤولون جمهوريون سابقون بالأمن القومي مع بايدن.

المصدر: "رويترز"