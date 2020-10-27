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الشرطة الفرنسية تخلي منطقة قوس النصر في باريس بعد إنذار عن وجود قنبلة

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الشرطة الفرنسية تخلي منطقة قوس النصر في باريس بعد إنذار عن وجود قنبلة
Reuters
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أعلن متحدث باسم الشرطة الفرنسية، أنه تم إخلاء المنطقة المحيطة بقوس النصر وسط العاصمة باريس بعد تحذير بوجود قنبلة.

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وأضاف أنه تم أيضا إخلاء خطوط مترو الأنفاق في المنطقة.

وتشهد فرنسا حالة تأهب قصوى بعد قطع رأس مدرس في وقت سابق من هذا الشهر على يد متطرف من أصول شيشانية يبلغ من العمر 18 عاما بعد استعراض المدرس الضحية رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في درس التربية المدنية.

ووردت مؤخرا عدة تنبيهات كاذبة بوجود قنابل، كان آخرها في محطة سكة حديد ليون الأسبوع الماضي وفي برج إيفل قبل شهر.

المصدر: رويترز

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