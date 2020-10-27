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مسؤول إيراني: قد نحصل على مليارات الدولارات من بيع أسلحتنا

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مسؤول إيراني: قد نحصل على مليارات الدولارات من بيع أسلحتنا
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أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي
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أعرب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، عن ثقته بأن تصدير الأسلحة قد يدر على طهران أرباحا طائلة بعد رفع حظر التسليح عنها. 

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وقال رضائي اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي "أفول أمريكا.. التوجهات الماضية والتطورات المستقبلية": "لدينا نوعية جيدة جدا من الأسلحة، والدول التي كانت تبيعنا الأسلحة في الماضي، يرغب في شراء أسلحة من إيران الآن".

وتابع: أسلحتنا رخيصة وعالية الجودة، ويمكننا الحصول على مليارات الدولارات من خلال بيعها".

المصدر: فارس

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