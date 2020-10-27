مسؤول إيراني: قد نحصل على مليارات الدولارات من بيع أسلحتنا

أعرب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، عن ثقته بأن تصدير الأسلحة قد يدر على طهران أرباحا طائلة بعد رفع حظر التسليح عنها.

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وقال رضائي اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي "أفول أمريكا.. التوجهات الماضية والتطورات المستقبلية": "لدينا نوعية جيدة جدا من الأسلحة، والدول التي كانت تبيعنا الأسلحة في الماضي، يرغب في شراء أسلحة من إيران الآن".

وتابع: أسلحتنا رخيصة وعالية الجودة، ويمكننا الحصول على مليارات الدولارات من خلال بيعها".

المصدر: فارس