قبيل جولة جديدة من محادثات قطر.. المبعوث الأمريكي يدعو إلى وقف العنف في أفغانستان

قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد اليوم الثلاثاء، إن مستوى العنف في أفغانستان ارتفع بشكل لم يسبق له مثيل وأن كثيرا من الأفغان يموتون جراء ذلك.

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وأضاف خليل زاد في بيان قبل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء طرفي محادثات السلام الأفغانية: "يموت كثير من الأفغان. الطرفان بحاجة ملحة إلى اتفاق لوقف العنف في سبيل الوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار".

وتستمر المحادثات بين حركة طالبان ووفد الحكومة الأفغانية في الدوحة منذ سبتمبر الماضي لكنها تحرز تقدما بطيئا، وحذر دبلوماسيون ومسؤولون من أن تزايد العنف في أفغانستان يقوض الثقة المطلوبة لإنجاح المفاوضات.

المصدر: رويترز