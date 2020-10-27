تركيا.. مستثمر بقطاع البيض والدجاج يفوز بمناقصة بحرية

فاز أحد أبرز المستثمرين بقطاع البيض والدجاج في تركيا، بمناقصة لتنفيذ برنامج تدريبي لأطقم عمل سفينة الأبحاث والتنقيب التركية "أوروتش رئيس".

المناقصة طرحتها المديرية العامة للفحص والتنقيب عن المعادن في تركيا، وفاز بها رجل الأعمال أحمد كنعان يايماجي، مقابل مليون و299 ألف دولار أمريكي، وذلك من خلال شركته "PGA" للبحار والتجارة المحدودة التي أسسها في يناير 2020، بالتوازي مع خبرته في مجال تسويق الدجاج والبيض.

واللافت أن مشاركة الشركات لم تكن وفق الوضع المالي لها، حيث لم تنص المناقصة على فحص القدرة المالية للشركات، ولم تنظر إلى الكفاءة المهنية والتقنية لتولي مهام تدريب حساسة كهذه، وإنما تم النظر إلى أفضل عرض مالي فقط.

وبدأت المناقصة مقابل 17 مليونا و997 ألف ليرة تركية، وتراجعت إلى 9 ملايين و534 ألفا و660 ليرة تركية، وتم التوقيع على الاتفاقية النهائية للبرنامج في 16 سبتمبر الماضي، وبعدها ارتفع سعر صرف الدولار، لتصبح قيمة المناقصة حسب سعر الصرف الحالي 10 ملايين و430 ألف ليرة تركية.

وعند إجراء زيارة لعنوان الشركة المسجل في الأوراق الرسمية، تبين أن العنوان لمحل سكني تقيم فيه أسرة لا علاقة لها بشركة البيض أو بمالكها.

المصدر: "زمان التركية"