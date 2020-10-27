موسكو: الإشارات الواردة من واشنطن حول تمديد "ستارت-3" تخيب آمالنا

صرح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو تشعر بخيبة أمل من الإشارات الأمريكية لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين.

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وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "نحن في حوار مكثف مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا، لكن الإشارات القادمة من هناك تخيب آمالنا".

وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، قد صرح أمس الاثنين بأن موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن محاولات المساومة على مزايا معينة في الأيام الأخيرة من معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة أيضا بـ"ستارت-3".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.

واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا من المعاهدة، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدا.

وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي على خلفية انتهاء مدة معاهدة "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الروسي آنذاك دميتري مدفيديف، ونظيره الأمريكي باراك أوباما في العاصمة التشيكية براغ في 8 أبريل 2010.

المصدر: سبوتنيك