محكمة تركية تحكم على موظف في القنصلية الأمريكية بالسجن 5 سنوات

حكمت محكمة في اسطنبول على موظف قنصلية أمريكية بالسجن بتهمة مساعدة الشبكة التي تتهمها أنقرة بمحاولة انقلاب عام 2016.

حكم على نظمي ميتي جانتورك، ضابط الأمن التركي في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، بالسجن خمس سنوات وشهرين. إلا أن المحكمة لم تعتقل جانتورك، مما يعني أنه سيكون حرا في انتظار الاستئناف.

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وكانت محكمة تركية أصدرت بتاريخ 26 يونيو أحكاماً بالسجن مدى الحياة على 121 شخصاً لمشاركتهم في محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في صيف العام 2016.

وقال وزير العدل التركي عبدالحميد غول إن 15 محاكمة على صلة بالانقلاب متواصلة، من بين 289 محاكمة، في إطار أكبر عملية قضائية في تاريخ تركيا الحديث.

المصدر: "رويترز"+ وكالات